 Çağrıya uydular – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Çağrıya uydular

    Çağrıya uydular

    Beşiktaş yönetimi kulübün ceza almaması için Almanya’daki Türklerin maça gelmemesini istemişti. Gurbetçiler de bu isteği yerine getirdi

    GeçEN sezon Avrupa Ligi'nde Lyon ile yapılan çeyrek final ilk maçında çıkan olaylardan dolayı UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Beşiktaş, aldığı önlemlerin faydasını gördü. Leipzig'de oynanacak maç için aylar öncesinden çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, yaptığı çağrılara Türk vatandaşlarının büyük oranda uyması sonucu rahat nefes aldı. Maç için 20 kişilik yönetici ve çalışan bileti haricinde tüm bilet haklarından vazgeçen siyah-beyazlılara Leipzig de Türk taraftarlara bilet satmayarak destek verdi. Çalışmalar sonucunda da maça beklenenin çok altında Türk geldi. Leipzig tribünlerinin kombinelerini kullanan Türk vatandaşları olduğu ve sayılarının 2 bin civarında olduğu bildirildi. maçı toplam 42 bin 558 kişi izledi
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:27
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