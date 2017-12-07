Çağrıya uydular

Beşiktaş yönetimi kulübün ceza almaması için Almanya’daki Türklerin maça gelmemesini istemişti. Gurbetçiler de bu isteği yerine getirdi

GeçEN sezon Avrupa Ligi'nde Lyon ile yapılan çeyrek final ilk maçında çıkan olaylardan dolayı UEFA'dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Beşiktaş, aldığı önlemlerin faydasını gördü. Leipzig'de oynanacak maç için aylar öncesinden çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetimi, yaptığı çağrılara Türk vatandaşlarının büyük oranda uyması sonucu rahat nefes aldı. Maç için 20 kişilik yönetici ve çalışan bileti haricinde tüm bilet haklarından vazgeçen siyah-beyazlılara Leipzig de Türk taraftarlara bilet satmayarak destek verdi. Çalışmalar sonucunda da maça beklenenin çok altında Türk geldi. Leipzig tribünlerinin kombinelerini kullanan Türk vatandaşları olduğu ve sayılarının 2 bin civarında olduğu bildirildi. maçı toplam 42 bin 558 kişi izledi