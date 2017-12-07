Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...

Sezon sonu Beşiktaş'la yaptığı kiralık sözleşmesi bitecek olan Talisca'nın geleceği belirsizliğini korurken, Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.



KRİZ ÇOK BÜYÜK

Record gazetesi, Benfica'nın büyük bir mali kriz içinde olduğu için Brezilyalı yıldızı mutlaka elden çıkacağını, bu nedenle Talisca'nın artık Kırmızı-Beyazlı formayı giymesinin imkansız olduğunu yazdı.



BENFICA ZORDA

Beşiktaş'la yapılan sözleşmede 25 milyon Euro'luk opsiyon maddesi olduğunu da hatırlatan Record, "Türk kulübünün bu rakamı karşılaması mümkün gözükmüyor. Fakat Talisca'ya başka ciddi talip de yok. Bu durum Benfica'ya büyük sıkıntı yaşatabilir" yorumunu yaptı.