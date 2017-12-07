 Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca... – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'a gün doğdu! ...

    Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...

    Portekiz basını, Benfica’nın mali kriz nedeniyle ’yı elden çıkaracağını, Sambacı’nın geri dönüşünün imkansız olduğunu yazdı

    Sezon sonu Beşiktaş'la yaptığı kiralık sözleşmesi bitecek olan 'nın geleceği belirsizliğini korurken, Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.

    KRİZ ÇOK BÜYÜK
    Record gazetesi, Benfica'nın büyük bir mali kriz içinde olduğu için Brezilyalı yıldızı mutlaka elden çıkacağını, bu nedenle Talisca'nın artık Kırmızı-Beyazlı formayı giymesinin imkansız olduğunu yazdı.

    BENFICA ZORDA
    Beşiktaş'la yapılan sözleşmede 25 milyon Euro'luk opsiyon maddesi olduğunu da hatırlatan Record, "Türk kulübünün bu rakamı karşılaması mümkün gözükmüyor. Fakat Talisca'ya başka ciddi talip de yok. Bu durum Benfica'ya büyük sıkıntı yaşatabilir" yorumunu yaptı.

    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:34
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