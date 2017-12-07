Beşiktaş bizi korkutuyor
İngiliz ekibinin hocası Conte, “Rakiplerimiz arasında Barcelona, PSG ve Beşiktaş gibi güçlü takımlar var. Onlara karşı hazır olmak zorundayız” ifadesini kullandı
Önceki akşam Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak grubunu 2'inci sırada tamamlayan Chelsea'nın teknik direktörü Conte maç sonu yaptığı açıklamada olası rakiplerini değerlendirdi. İtalyan teknik adam, "Rakiplerimiz arasında Barcelona, PSG ve Beşiktaş gibi güçlü takımlar var" dedi. Conte maç sonunda, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en iyi turnuvası. Burada bir üst tura çıktıkça güçlü rakipler ile karşılaşıyorsun. Benim de her zaman tercihim en güçlü takım kimse onunla karşılaşmak. Barcelona, PSG veya Beşiktaş'a rakip olabiliriz. Onlara karşı her zaman hazır olmamız lazım" diye konuştu.
LİDERLİK AVANTAJ DEĞİL
Grubu lider bitirmenin her zaman çok da avantajlı olmadığını belirten Conte şöyle devam etti: "İtalyan Milli Takımının başında Avrupa Şampiyonası'nda grubumuzu lider bitirmiştik. Ama ona rağmen önce İspanya ardından Almanya ile karşılaştık. Almanya'ya elenmemiş olsaydık Fransa ile oynayacaktık. Lider bitirmek çok da önemli değil. Önemli olan bir üst tura yükselmek ve bizde bunu başardık. Ancak her şeye rağmen güçlü rakiplerle karşılaşacağız, bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor."
LİDERLİK AVANTAJ DEĞİL
Grubu lider bitirmenin her zaman çok da avantajlı olmadığını belirten Conte şöyle devam etti: "İtalyan Milli Takımının başında Avrupa Şampiyonası'nda grubumuzu lider bitirmiştik. Ama ona rağmen önce İspanya ardından Almanya ile karşılaştık. Almanya'ya elenmemiş olsaydık Fransa ile oynayacaktık. Lider bitirmek çok da önemli değil. Önemli olan bir üst tura yükselmek ve bizde bunu başardık. Ancak her şeye rağmen güçlü rakiplerle karşılaşacağız, bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor."
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:09
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