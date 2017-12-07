3’ü de deplasmanda

Bu hafta Galatasaray, Akhisar'ı konuk edecek. Fenerbahçe, Bursa'ya gidecek, Başakşehir Sivas'a, Beşiktaş ise Kayseri'ye...





Puan durumu Takım Puan

1- Başakşehir 30

2- G.Saray 29

3- F.Bahçe 26

4- Beşiktaş 26

5- Kayseri 26