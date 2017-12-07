3’ü de deplasmanda
Bu hafta Galatasaray, Akhisar'ı konuk edecek. Fenerbahçe, Bursa'ya gidecek, Başakşehir Sivas'a, Beşiktaş ise Kayseri'ye...
Puan durumu Takım Puan
1- Başakşehir 30
2- G.Saray 29
3- F.Bahçe 26
4- Beşiktaş 26
5- Kayseri 26
Puan durumu Takım Puan
1- Başakşehir 30
2- G.Saray 29
3- F.Bahçe 26
4- Beşiktaş 26
5- Kayseri 26
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:35
FOTOMAÇ GÜNDEM
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