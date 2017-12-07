 3’ü de deplasmanda – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    3’ü de deplasmanda

    Bu hafta Galatasaray, Akhisar'ı konuk edecek. Fenerbahçe, Bursa'ya gidecek, Başakşehir Sivas'a, Beşiktaş ise Kayseri'ye...


    Puan durumu Takım Puan
    1- Başakşehir 30
    2- G.Saray 29
    3- F.Bahçe 26
    4- Beşiktaş 26
    5- Kayseri 26
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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