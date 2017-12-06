 Leipzig 4-0 Beşiktaş – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Leipzig 4-0 Beşiktaş

    Leipzig 4-0 Beşiktaş

    UEFA Gençlik Ligi G Grubu'nda oynanan maçta Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımına 4-0 yenildi.

    Cottaweg Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçta Alman ekibine galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada Felix Schimmel, 70. dakikada Niclas Stierlin, 81. dakikada penaltıdan Emre Mert Aslan ve 89. dakikada Fabrice Hartmann attı.

    Siyah-beyazlı ekipte Hüseyin Seylığlı, 81. dakikada kırmızı kart gördü.

    Altıncı ve son hafta maçlarının ardından Porto, G Grubu'nu 15 puanla lider tamamlarken, Beşiktaş 4 puanla son sırada yer aldı. Leipzig ise grubu 5 puanla üçüncü sırada bitirdi.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:52
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