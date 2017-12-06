 Beşiktaş SJ, Nanterre'yi yendi – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş SJ, Nanterre'yi yendi

    Beşiktaş SJ, Nanterre'yi yendi

    Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında Fransız ekibi Nanterre'yi 79-74 yendi.

    Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan, grupta 6. galibiyetini alırken, Nanterre ise 2. kez mağlup oldu.

    Karşılaşmanın ilk iki dakikasında takımlar sayı üretemezken, Beşiktaş Sompo Japan, Lima ve Boatright'ın basketleriyle 4. dakikayı 7-0 önde geçti. Sertaç Şanlı'nın skor katkısı verdiği Beşiktaş Sompo Japan, ilk çeyreği 21-12 önde bitirdi.

    Mücadelenin ikinci periyoduna da iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 13. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 34-20. Fransız ekibi farkı eritse de siyah-beyazlılar devre arasına 42-31 önde girdi.

    Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıya Jon Diebler ve Ryan Boatright'ın üç sayılık basketleriyle başlarken, Nanterre rakibine Shaffartzik'in 5 sayısı ile karşılık verdi. Siyah-beyazlıların hücumda ritim kaybetmesini iyi değerlendiren konuk takım, 25. dakikada farkı 5 sayıya (51-46) indirdi. Weems ve Diebler'ın üç sayılık basketleriyle toparlanan siyah-beyazlılar, rakibinin öne geçmesine izin vermedi ve 3. periyodu 62-56 önde tamamladı.

    Son çeyrekte Aminu, Konate ve Shuler'in basketleriyle etkili olan Nanterre, 36. dakikada farkı 1 sayıya (66-65) indirdi. Erkan Veyseloğlu'nun kaydettiği 4 sayı ile rakibinin öne geçmesine engel olan Beşiktaş Sompo Japan, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve maçı 79-74 kazandı.

    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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