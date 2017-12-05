 Leipzig maçı öncesi Tolgay ve Caner korkusu! – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    maçı öncesi Tolgay ve Caner korkusu!

    <a href="/index/leipzig?id=a5562850-c1d6-4eaa-bcbd-8bce2d5a1a80" class="" rel="tag">Leipzig</a> maçı öncesi Tolgay ve Caner korkusu!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı G Grubu'nu lider olarak tamamlamayı garantileyen , grup aşamasındaki son maçında yarın deplasmanda Almanya'nın takımıyla karşı karşıya gelecek.

    kentindeki Red Bull Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak mücadeleyi, Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek. Kassai'nin yardımcılıklarını György Ring ve Vencel Toth yapacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

    Son karşılaşmalar öncesi 11 puana ulaşarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran için Almanya'daki mücadele, formalite maçı olacak.

    TOLGAY ARSLAN VE CANER ERKİN KART SINIRINDA
    Beşiktaş'ın oynadığı 5 maçta ikişer kez sarı kart gören ile , kart cezası sınırında bulunuyor.

    Bu iki oyuncu, Leipzig maçında sarı kart görmeleri halinde bir üst turda oynanacak ilk karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

    KADRODA ROTASYON BEKLENİYOR
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Almanya'da oynanacak son karşılaşmada kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

    Tecrübeli çalıştırıcı, Leipzig karşısında, takımda fazla süre alamayan oyunculara şans verebilir.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:30
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