Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak mücadeleyi, Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek. Kassai'nin yardımcılıklarını György Ring ve Vencel Toth yapacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Son karşılaşmalar öncesi 11 puana ulaşarak tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran Beşiktaş için Almanya'daki mücadele, formalite maçı olacak.



TOLGAY ARSLAN VE CANER ERKİN KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın oynadığı 5 maçta ikişer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, kart cezası sınırında bulunuyor.

Bu iki oyuncu, Leipzig maçında sarı kart görmeleri halinde bir üst turda oynanacak ilk karşılaşmada cezalı duruma düşecek.



KADRODA ROTASYON BEKLENİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Almanya'da oynanacak son karşılaşmada kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, Leipzig karşısında, takımda fazla süre alamayan oyunculara şans verebilir.