Disiplin sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu AYTAÇ KARA'nın 02.12.2017 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET NUR ÇEBİ'nin aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BURSASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü görevlisi BARAN BOJNAK'ın 04.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün 04.12.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu SILVIU LUNG'un 04.12.2017 aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu BURAK ALTIPARMAK'ın 02.12.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu ANDRE FRANCISCO MORITZ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 02.12.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BOLUSPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- PENDİKSPOR Kulübü futbolcusu BERK NEZİROĞLULARI'nın 02.12.2017 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu FATİH ÜGE'nin 02.12.2017 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- GÜMÜŞHANESPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÜMÜŞHANESPOR Kulübü görevlisi ŞERAFETTİN ŞEREMET'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KARŞIYAKA Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-NİĞDE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ÇANAKKALE DARDANEL SK'nın 03.12.2017 tarihinde oynanan ÇANAKKALE DARDANEL SK-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ-KAYSERİ ERCİYESSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan ANADOLU BAĞCILARSPOR-EROKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- CİZRESPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR-ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ARSİNSPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan ARSİNSPOR-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ANKARA ADLİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü ALPASLAN UYSAL'ın 03.12.2017 tarihinde oynanan ARSİNSPOR-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 04.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü'nün 03.12.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR-BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.