 Vodafone’un kralı Negredo – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Vodafone’un kralı Negredo

    Vodafone’un kralı Negredo
    CİMBOM'U 3-0 yenen Beşiktaş, stadındaki son 2 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı. Dolmabahçe'nin kralı ise son 2 maçta 5 gol atan (4'ü kupada Manisa'ya) Alvaro Negredo oldu
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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