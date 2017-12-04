 Uçar: Bu stat başka – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Uçar: Bu stat başka

    Uçar: Bu stat başka
    VODAFONE'UN
    'unutulmay ANLAR' buluşmalarının ilk konuğu Feyyaz Uçar oldu. Uçar, "Vodafone Park'ın ambiansı müthiş. Birçok statta oynadım. Bu stadın keyfi yok" dedi.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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