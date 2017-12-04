Tosun Paşa fırçayla uyandı

Derbide ilk yarı 0-0 bitince, Şenol Güneş devre arasında patladı. Siyah- beyazlı hoca, "Bu maçı da mı gol atamadan bitireceksiniz?" diye sordu. Ardından Cenk'e 30. saniyede kaçırdığı golü sordu. "Tam konsantre değildim" cevabını alınca da, "İstersen daha konsantre birisini alayım" yanıtını verdi. Fırçayı yiyen Tosun Paşa, "İlk bulduğum pozisyonu gol yapacağım" sözünü verdi ve 2. yarının 35. saniyesinde golünü attı. Cenk bu sezon 11 gole ulaştı.



JUVE KANCASI

İngilizler'in gözdesi Cenk Tosun için Juventus da devreye girdi. İtalyan ekibinin bir temsilcisinin derbide golcü oyuncuyu takip ettiği, ocakta resmi teklif yapılabileceği belirtildi.