 Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı

    Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları, yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

    Barcelona, Bayern Münih, Beşiktaş, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Tottenham'dan sonra son 16 turuna yükselen takımlar, 6. karşılaşmaların ardından belli olacak. Beşiktaş, liderliği garantilediği G grubunun 6. haftasında, çarşamba günü ile deplasmanda karşılaşacak. Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak 6. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:
    Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

    Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre)

    Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika)

    Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

    Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)

    Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

    Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya)

    Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

    6 Aralık Çarşamba:

    Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

    Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya)

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

    Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya)

    Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa)

    (Almanya) - Beşiktaş

    Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

    Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN