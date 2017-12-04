Rota Leipzig’e çevrildi

BEŞİKTAŞ ara vermeden Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Leipzig maçının hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda G.Saray önünde forma giyenler, yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas ve şut çalışmaları yaptılar.