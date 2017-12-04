 Rota Leipzig’e çevrildi – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Rota Leipzig’e çevrildi

    Rota Leipzig’e çevrildi
    BEŞİKTAŞ ara vermeden Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynayacağı Leipzig maçının hazırlıklarına başladı. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda G.Saray önünde forma giyenler, yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise pas ve şut çalışmaları yaptılar.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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