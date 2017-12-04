 Pepe'ye özel kutlama: Muhteşemsin! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ye özel kutlama: Muhteşemsin!

    Pepe'ye özel kutlama: Muhteşemsin!

    Siyah-beyazlılar’ın Portekizli stoperi , Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansla alkış topladı. Portekizli yıldız, derbide Galatasaray’ın hücumcularına adeta nefes aldırmadı.

    34 yaşındaki savunmacı, maç boyunca Cimbom'un golcüsü Bafetimbi Gomis'e adeta nefes aldırmazken ek olarak yaptığı başarılı hamlelerle takımına güven verdi.

    Oyun sonunda soyunma odasında takım arkadaşları tarafından özel olarak tebrik edilen deneyimli oyuncu için, 'Muhteşemsin ' ifadelerinin kullanıldığı bildirildi.

    Başakşehir mücadelesinde Emmanuel Adebayor, Porto karşılaşmasında da Vincent Abobubakar'ı adeta tek başına kilitleyen tecrübeli oyuncuyu, Gomis karşısındaki etkili görüntüsü sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in de özel olarak kutladığı öğrenildi.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:28
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