Pepe'ye özel kutlama: Muhteşemsin!
Siyah-beyazlılar’ın Portekizli stoperi Pepe, Galatasaray karşısında ortaya koyduğu performansla alkış topladı. Portekizli yıldız, derbide Galatasaray’ın hücumcularına adeta nefes aldırmadı.
34 yaşındaki savunmacı, maç boyunca Cimbom'un golcüsü Bafetimbi Gomis'e adeta nefes aldırmazken ek olarak yaptığı başarılı hamlelerle takımına güven verdi.
Oyun sonunda soyunma odasında takım arkadaşları tarafından özel olarak tebrik edilen deneyimli oyuncu için, 'Muhteşemsin Pepe' ifadelerinin kullanıldığı bildirildi.
Başakşehir mücadelesinde Emmanuel Adebayor, Porto karşılaşmasında da Vincent Abobubakar'ı adeta tek başına kilitleyen tecrübeli oyuncuyu, Gomis karşısındaki etkili görüntüsü sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in de özel olarak kutladığı öğrenildi.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:28
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 7
Yorum
yaşar ersoyu Bu adam futboldan ve yöneticilikten anlamıyor.Sağlıksız bir düşünce yapısı var.Dört derby maçı kaybedersen 12 puan ediyorSezonda 24 puan
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Memnuniyetle kovarız
Toplam 9
Yorum
bjk İlk yarı sonunda hepiniz çok iyi oynuyoruz diyordunuz ?
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 7
Yorum
shiqptar ALI KOC BASKAN , ALWX I HOCAMIZ GORMEK ISTIYORUZ
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