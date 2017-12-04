Pepe'ye özel kutlama: Muhteşemsin!

34 yaşındaki savunmacı, maç boyunca Cimbom'un golcüsü Bafetimbi Gomis'e adeta nefes aldırmazken ek olarak yaptığı başarılı hamlelerle takımına güven verdi.

Oyun sonunda soyunma odasında takım arkadaşları tarafından özel olarak tebrik edilen deneyimli oyuncu için, 'Muhteşemsin Pepe' ifadelerinin kullanıldığı bildirildi.



Başakşehir mücadelesinde Emmanuel Adebayor, Porto karşılaşmasında da Vincent Abobubakar'ı adeta tek başına kilitleyen tecrübeli oyuncuyu, Gomis karşısındaki etkili görüntüsü sonrasında teknik direktör Şenol Güneş'in de özel olarak kutladığı öğrenildi.