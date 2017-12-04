 Manisa daha çok zorladı – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Manisa daha çok zorladı

    Manisa daha çok zorladı

    Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında, Ziraat Türkiye Kupası’nda 9-0 kazandığı Manisaspor maçından daha iyi istatistiklere imza attı. Kaleye 8 şut fazla çekti!..

    Vodafone Park'ta Galatasaray karşısında 3-0'lık skorla tarihi bir galibiyet alan Beşiktaş, istatistiklerde de ezeli rakibini ezdi.

    Siyah-beyazlılar , bazı rakamlarda Ziraat Türkiye Kupası'nda 9-0 kazandığı Manisaspor maçından bile daha iyi oranlara ulaştı. Manisas por karşısında yüzde 60 topa sahip olan Kartal, Galatasaray karşısında da aynı oranı yakaladı. Siyahbeyazlılar, kupa maçında 21 şut atarken, Cimbom'un kalesine 90 dakikada 29 şutla 8 tane şut fazla gönderdi.

    Manisa 'ya 7 şut izni verirken, Galatasaray'dan 9 şut yedi. Manisaspor, 9 gol yediği maçta 277 başarılı pas yaparken, Galatasaray 262 başarılı pasta kaldı. Cimbom'a karşı 9 korner kazanan Kartal, Manisa'ya sadece 5 korner atabilmişti.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:57
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