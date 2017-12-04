Manisa daha çok zorladı
Siyah-beyazlılar, Galatasaray karşısında, Ziraat Türkiye Kupası’nda 9-0 kazandığı Manisaspor maçından daha iyi istatistiklere imza attı. Kaleye 8 şut fazla çekti!..
Siyah-beyazlılar , bazı rakamlarda Ziraat Türkiye Kupası'nda 9-0 kazandığı Manisaspor maçından bile daha iyi oranlara ulaştı. Manisas por karşısında yüzde 60 topa sahip olan Kartal, Galatasaray karşısında da aynı oranı yakaladı. Siyahbeyazlılar, kupa maçında 21 şut atarken, Cimbom'un kalesine 90 dakikada 29 şutla 8 tane şut fazla gönderdi.
Manisa 'ya 7 şut izni verirken, Galatasaray'dan 9 şut yedi. Manisaspor, 9 gol yediği maçta 277 başarılı pas yaparken, Galatasaray 262 başarılı pasta kaldı. Cimbom'a karşı 9 korner kazanan Kartal, Manisa'ya sadece 5 korner atabilmişti.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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