Koleksiyonuna Vida’yı da ekler’

BEŞİKTAŞ'ta günün sorusu, "Vida geldikten sonra Tosic ne olacak?" oldu... Sosyal medyada bu konuyu masaya yatıran siyah-beyazlı taraftarlar; Vida'nın, futbolunun altın çağını yaşayan Sırp stoperi kesmesinin imkansız olduğunu savundular. Taraftarlar, Tosic'in Mitrovic, Medel, Rhodolfo, Ersan, Atınç, Franco ve Milosevic'ten oluşan koleksiyonuna Vida'yı da ekleyeceğini iddia ediyorlar.