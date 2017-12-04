 Koleksiyonuna Vida’yı da ekler’ – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Koleksiyonuna Vida’yı da ekler’

    Koleksiyonuna Vida’yı da ekler’
    BEŞİKTAŞ'ta günün sorusu, "Vida geldikten sonra Tosic ne olacak?" oldu... Sosyal medyada bu konuyu masaya yatıran siyah-beyazlı taraftarlar; Vida'nın, futbolunun altın çağını yaşayan Sırp stoperi kesmesinin imkansız olduğunu savundular. Taraftarlar, Tosic'in Mitrovic, Medel, Rhodolfo, Ersan, Atınç, Franco ve Milosevic'ten oluşan koleksiyonuna Vida'yı da ekleyeceğini iddia ediyorlar.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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