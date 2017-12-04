Herkes keyif aldı

YÖNETİM kurulu sözcüsü Metin Albayrak, G.Saray karşısında ortaya koydukları futbolla keyif verdiklerini söyledi. "Beşiktaş, büyük maçlarda nasıl oynayacağını biliyor" diyen Albayrak, "G.Saray karşısında öyle güzel oynadık ki Fırat Aydınus ile ilgili olumsuzluklar bile çok ön plana çıkmadı. Futbolumuz herkese keyif verdi" ifadelerini kullandı.