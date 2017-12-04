Gıcık oldum, gittim attım
Tosic, G.Saray’a attığı golü anlattı: O kadar çok gol kaçırıyorduk ki bu beni sinir etti. Baktım bizimkilerin atacağı yok, gidip atayım da geleyim dedim...
GOMİS'E YÜKLENDİ
Tosic , maçtan sonra golünü şöyle anlattı: "İkinci golü bulmak için saldırıyorduk ancak bir türlü topu ağlarla buluşturamıyorduk. O kadar çok gol kaçırıyorduk ki bu beni sinir etti. Baktım bizimkilerin atacağı yok, gidip ben atayım dedim ve attım. Hem de sağ ayağımla... Cenk bile şaşırdı. 'Sen ne yaptın!' dedi." Tosic, Tolgay Arslan'a kafa atmakla suçladığı Bafetimbi Gomis'in ise oyunda kalmasını anlamadığını belirterek, "Çok sert oynadı. Yaptıklarının yarısını ben yapsam 3 kez oyundan atılırdım" şeklinde konuştu.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:00
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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