Emeğimizin karşılığı
Galatasaray galibiyetini, futbolcu aileleriyle kahvaltı yaparak kutlayan Beşiktaş’ın mimarı: “Futbol da aile gibi. Emek vermek gerekiyor. Dünkü oyun çok güzeldi. İnşallah devamı gelir”
ORMAN'DAN PRİME ZAM
"BU işe tek başladım. Sonra eşim oldu ve çocuklarım. Ailem oldu. Futbol böyle bir şey. Emek vermek gerekiyor. Sevgi, saygı, hoşgörü ve özveri gerekiyor. İyi kötü günlerimiz oldu. Üç yıldır beraberiz. En güzel günümüzü yaşıyoruz. İnşallah devamı gelir. Dünkü oyun çok güzeldi." Bu arada başkan Fikret Orman, galibiyet primini 40 bin TL'ye çıkardı
Güneş baba gibi - Turgay Demir
FUTBOL takımı oyunudur ve takım olmak zordur. Sahaya çıkan 11 kişinin hepsi ayrı bir ilgi ve sevgi bekler, bunu göremezlerse hepsi ayrı bir problem olabilir. Eğer başlarında iyi bir baba yoksa ailedeki tüm çocuklar başarılarıyla değil sorunlarıyla öne çıkmaya başlarlar. Kartal ailesinin babası muhteşem; hem iyi bir öğretmen, hem de kocaman bir yüreğiyle tüm çocuklarını kucaklamayı biliyor. Bu öyle bir baba ki zor günlerde yumruğunu sıkıp cebine koyuyor, gün geldiğinde de masaya vurmayı biliyor. Beşiktaş'ın başarısı için en başa Şenol Güneş ismini yazarım.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:11
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Aslan'ın savunması uyarı veriyor
Toplam 11
Yorum
tolga iyi de bu yıl çok takım canavar gibi, hiç bir maç kolay değil. gs herkesi yene yene nasıl gitsin... abartmayın..
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BeIN SPORTS Galatasaray'dan özür diledi
Toplam 10
Yorum
umut Nouma yemin ederim İstanbulda karşıma çıkma.seni iki bacağından vururum kafana sıkmamak için bir nedenimde olmaz.burası TÜRKİYE öğreneceksin
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 2
Yorum
Alex in Avrupalısı olur. Guliano Alex Hagi Sergen mevki oyuncuların en iyi dönemi 32-33 oluyor. gulliano 27 olacak Alex i geçer uefa gol kralı olarak zenitte geldi.
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