Emeğimizin karşılığı

Galatasaray galibiyetini, futbolcu aileleriyle kahvaltı yaparak kutlayan Beşiktaş’ın mimarı: “Futbol da aile gibi. Emek vermek gerekiyor. Dünkü oyun çok güzeldi. İnşallah devamı gelir”

BEŞİKTAŞ'TA 3-0'lık Galatasaray galibiyetinin keyfi çıkarılıyor. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi ve eşi, Şenol Güneş ve eşi ile futbolcuların eşleri ve çocukları, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün sabah kahvaltıda bir araya geldi. Şenol Güneş, yaptığı konuşmada aileleriyle beraber en güzel günlerini yaşadıklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:



ORMAN'DAN PRİME ZAM

"BU işe tek başladım. Sonra eşim oldu ve çocuklarım. Ailem oldu. Futbol böyle bir şey. Emek vermek gerekiyor. Sevgi, saygı, hoşgörü ve özveri gerekiyor. İyi kötü günlerimiz oldu. Üç yıldır beraberiz. En güzel günümüzü yaşıyoruz. İnşallah devamı gelir. Dünkü oyun çok güzeldi." Bu arada başkan Fikret Orman, galibiyet primini 40 bin TL'ye çıkardı



Güneş baba gibi - Turgay Demir

FUTBOL takımı oyunudur ve takım olmak zordur. Sahaya çıkan 11 kişinin hepsi ayrı bir ilgi ve sevgi bekler, bunu göremezlerse hepsi ayrı bir problem olabilir. Eğer başlarında iyi bir baba yoksa ailedeki tüm çocuklar başarılarıyla değil sorunlarıyla öne çıkmaya başlarlar. Kartal ailesinin babası muhteşem; hem iyi bir öğretmen, hem de kocaman bir yüreğiyle tüm çocuklarını kucaklamayı biliyor. Bu öyle bir baba ki zor günlerde yumruğunu sıkıp cebine koyuyor, gün geldiğinde de masaya vurmayı biliyor. Beşiktaş'ın başarısı için en başa Şenol Güneş ismini yazarım.