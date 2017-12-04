 Elbette Atiba! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Elbette Atiba!

    Elbette Atiba!
    BEŞİKTAŞ'IN dinamosu Atiba, kendisiyle kıyaslanan G.Saraylı Fernando'yu derbideki performansıyla gölgede bıraktı. Kanadalı oyuncu 76 kez topla buluşurken, yüzde 93.4 isabetle 61 pas yaptı. Fernando ise 55 kez topla buluşabildi. 42 pas verdi, yüzdesi 88.1'de kaldı.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:22
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