 Efes'e Kartal pençesi – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Efes'e Kartal pençesi

    Efes'e Kartal pençesi
    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde haftanın derbi mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i 67-64 mağlup etti. Oldukça çekişmeli geçen Akatlar'daki mücadelenin ilk çeyreğini 21-17 önde geçen siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 33-31 galip girmeyi başardılar. 15-15 biten final periyoduna da 52-49 önde giren ev sahibi ekip, 3 sayılık farkı koruyarak seyircisi önünde haftayı galibiyetle kapadı: 67-64. Maçın en skorer ismi olan McCollum'un 21 sayısı, Anadolu Efes'e yetmedi. Beşiktaş'ta ise; Strawberry (14), Boatright (13), Weems (12) ve Kenan (11) çift haneli sayılara ulaşarak Beşiktaş'ın galibiyetinde önemli rol oynadılar.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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