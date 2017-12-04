 Beşiktaş ezdi geçti – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş ezdi geçti

    Beşiktaş ezdi geçti
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Bornova Becker'i 37 sayı farkla 92-55 mağlup etti. Mücadelenin devresini de 48-19 galip bitiren siyah-beyazlılarda Iva Perovanovic 22 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu. Dişi Kartallar bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı. Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Yakın Doğu Üni-Mersin BB: 89-75, Canik-Bellona AGÜ: 65- 67, İstanbul Üni-ASKİ: 83-94, Hatay BB-Orman Gençlik: 100-70.
    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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