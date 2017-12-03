Tolgay'dan teşekkür mesajı
Galatasaray'ı 3 - 0 yendikleri derbi maçta sakatlıklar yaşayan Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, "Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim" dedi.
Twitter hesabından Galatasaraylı Gomis ile girdiği ikili pozisyonlar sonrası yerde kaldığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hayat bazen siyah bazen beyazdır. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim. Türkiye'nin şu an en iyi takımı olduğumuzu herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:42
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Babel’den gönderme
Toplam 1
Yorum
Hasan Gerçek Adam geçen hafta bunu söyleyince alay ediyorlardı,ispatı bu demiş
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 45
Yorum
ilyas beşiktaş için büyük müjdeymiş sağolun :D zaten gs zordan ayakta duruyo devre arası hoca degis 3 5 haftada öyle puan kaybederler .
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Olay yorum: "G.Saray küçük takım..."
Toplam 20
Yorum
SADİ SEN ÇOK GÜZEL OYNATTIN YA DENİZLİ EFENDİ
Tolgay'dan teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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