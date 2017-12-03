Tolgay'dan teşekkür mesajı

Twitter hesabından Galatasaraylı Gomis ile girdiği ikili pozisyonlar sonrası yerde kaldığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hayat bazen siyah bazen beyazdır. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim. Türkiye'nin şu an en iyi takımı olduğumuzu herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.



