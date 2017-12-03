 Tolgay'dan teşekkür mesajı – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Tolgay'dan teşekkür mesajı

    Tolgay'dan teşekkür mesajı

    Galatasaray'ı 3 - 0 yendikleri derbi maçta sakatlıklar yaşayan Beşiktaşlı oyuncu , "Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim" dedi.

    Twitter hesabından Galatasaraylı Gomis ile girdiği ikili pozisyonlar sonrası yerde kaldığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hayat bazen siyah bazen beyazdır. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim. Türkiye'nin şu an en iyi takımı olduğumuzu herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:42
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