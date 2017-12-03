Muhteşem futbol, haklı zafer
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, G.Saray'ı mağlup ettikleri mücadelenin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Albayrak, "Bugün her şeyini veren futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Muhteşem bir futbol, hak edilmiş bir galibiyet. 3-0 kazandık. Daha fazla da olabilirdi. Çok gol kaçırdık ancak, 3-0 da güzel bir skor. Çok mutluyuz" dedi. Cenk Tosun ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Albayrak, "Bugün takım çok iyi oynadı, Cenk tabii ki ön tarafta gol atan adam. Tüm takıma teşekkürler, çok büyük bir mutluluk yaşattılar bize" diyerek sözlerini noktaladı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Muhteşem futbol, haklı zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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