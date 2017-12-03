 Leipzig'i aldı bir korku! – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    'i aldı bir korku!

    <a href="/index/leipzig?id=a5562850-c1d6-4eaa-bcbd-8bce2d5a1a80" class="" rel="tag">Leipzig</a>'i aldı bir korku!

    'ın Galatasaray'ı 3-0 gibi farklı bir skorla yendiği derbinin ardından siyah beyazlıların çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Alman rakibi 'i korku sardı.

    Alman gazetesi Bild'in haberinde yer alan ifadelere göre, 'ın Galatasaray karşısındaki oyunu 'in var olan endişesini daha da arttırdı.

    'ın Vodafone Park'ta ateşli bir atmosferde oynanan derbide lider Galatasaray'ı ezici bir oyunla yenmesi 'i korkuttu.

    ise dün için rotasyona gittiği maçta Hoffenheim'a 4-0 yenilerek lig tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Çarşamba günü Beşiktaş'la kader maçına çıkacak Leipzig, gruptan çıkma yolunda kesin olarak galibiyet alması gerekiyor.

    Ayrıca haberde Leipzig Teknik Direktörü Hasenhüttl, Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı gollerin video görüntülerini istedi. 50 yaşındaki teknik direktörün kader maçı öncesi bu golleri yakından inceleyeceği vurgulandı.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:19
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