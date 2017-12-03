Leipzig'i aldı bir korku!
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 3-0 gibi farklı bir skorla yendiği derbinin ardından siyah beyazlıların çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Alman rakibi Leipzig'i korku sardı.
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta ateşli bir atmosferde oynanan derbide lider Galatasaray'ı ezici bir oyunla yenmesi Leipzig'i korkuttu.
Leipzig ise dün Beşiktaş için rotasyona gittiği maçta Hoffenheim'a 4-0 yenilerek lig tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Çarşamba günü Beşiktaş'la kader maçına çıkacak Leipzig, gruptan çıkma yolunda kesin olarak galibiyet alması gerekiyor.
Ayrıca haberde Leipzig Teknik Direktörü Hasenhüttl, Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı gollerin video görüntülerini istedi. 50 yaşındaki teknik direktörün kader maçı öncesi bu golleri yakından inceleyeceği vurgulandı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:19
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 13
Yorum
cevat göztepenin kalecisi Beto yada malatyanın kalecisi harika kaleciler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor hangi takımı çalıştırdığını bilmiyor takımın misyonunu büyüklüğünü bilmiyor öğrenemeden de gidecek başkan yönetim iyi öğretememişler
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 17
Yorum
arslan tudor şimdi haftaya akhisara 3 atar e ne oldu der 3 puan aldık işte ha bjkden almışız ha akhisardan der 1.5 puan mı oluyor bu galibiyet der
Leipzig'i aldı bir korku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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