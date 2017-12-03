Leipzig fark yedi: 0-4

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki son maçında konuk olacağı Leipzig, Bundesliga'da 14. hafta mücadelesinde Hoffenheim deplasmanında fark yedi: 0-4. Çarşamba akşamı liderliği garantileyen Kartal'ı ağırlayacak olan Leipzig, Amiri, Ganbry (2) ve Uth'un gollerine engel olamadı. Leipzig, 26 puanda kaldı.