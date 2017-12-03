Leipzig fark yedi: 0-4
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki son maçında konuk olacağı Leipzig, Bundesliga'da 14. hafta mücadelesinde Hoffenheim deplasmanında fark yedi: 0-4. Çarşamba akşamı liderliği garantileyen Kartal'ı ağırlayacak olan Leipzig, Amiri, Ganbry (2) ve Uth'un gollerine engel olamadı. Leipzig, 26 puanda kaldı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Leipzig fark yedi: 0-4 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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