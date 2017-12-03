Hocam vallahi billahi penaltı!
Derbi maçın ilk yarısına penaltı tartışmaları damga vurdu. 39. dakikada Fernando'nun müdahalesi sonrasında ceza sahası içinde yerde kalan Oğuzhan, penaltı bekledi. Ancak Aydınus pozisyonu devam ettirmeyi tercih etti. Oğuzhan bunun üzerine "Hocam vallahi billahi penaltıydı" diye tepki gösterdi. Ahmet Çakar pozisyon için, "Çok net penaltı" derken Rıdvan Dilmen, "Penaltının babası" yorumu yaptı.
Oğuzhan: 5-0 bile olabilirdi
Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Oğuzhan, "Pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Baskılı başladık. Maç 5-0 da olabilirdi. Demek ki son vuruşlara çalışmamız lazım. Beşiktaş formasını giymek herkese nasip olmaz. 200. maçımı golle süslemek isterdim. Bu final maçı olmasa da bizim için önemliydi. Biz kendimizden emindik" diye konuştu. Oğuzhan maç sonrası ise üçlü çektirdi.
Oğuzhan: 5-0 bile olabilirdi
Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Oğuzhan, "Pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Baskılı başladık. Maç 5-0 da olabilirdi. Demek ki son vuruşlara çalışmamız lazım. Beşiktaş formasını giymek herkese nasip olmaz. 200. maçımı golle süslemek isterdim. Bu final maçı olmasa da bizim için önemliydi. Biz kendimizden emindik" diye konuştu. Oğuzhan maç sonrası ise üçlü çektirdi.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Hocam vallahi billahi penaltı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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