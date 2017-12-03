Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çebi, Güneş ve futbolcular, eşleri ve çocuklarının da katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki kahvaltıda bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, en güzel günlerden birini yaşadığını belirterek, "Aileden alınan güçle başarı geliyor. İyi ve kötü günler aileye yaslanarak geçer. Şenol Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Dün galibiyetin yanında muhteşem de bir futbol vardı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de güzel günleri aileleriyle yaşamanın mutluluğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu işe tek başladım. Sonra eşim oldu ve çocuklarım... Ailem oldu. Futbol böyle bir şey. Emek vermek gerekiyor. Sevgi, saygı, hoşgörü ve özveri gerekiyor. İyi kötü günlerimiz oldu. Üç yıldır beraberiz. En güzel günümüzü yaşıyoruz ailelerimizle beraber. İnşallah devamı gelir. Dünkü oyun çok güzeldi. Siz güzel insanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."