Beşiktaş'ta durmak yok
Süper Lig'deki derbide Galatasaray'ı 3-0 yenen Beşiktaş'ta gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Aralık Çarşamba günü Leipzig ile yapılacak maça çevrildi.
Siyah-beyazlı ekip, dünkü zorlu derbinin ardından ara vermeden UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasındaki Leipzig maçının hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular, yenilenmeye dönük çalışmalar gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk bölümde istasyon koşuları yaptı. Daha sonra pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas uygulamaları yapan siyah-beyazlılar, minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Beşiktaş, Leipzig karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:25
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 35
Yorum
murat tudor kalmalı hahaha
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Tarihi farkı onlar önledi!
Toplam 4
Yorum
1905 Bu lig'de futbol oynanıyorsa bu adamlar baska bir şey oynuyor arkadas, hiç bu kadar aciz kalmamistik.
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Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 35
Yorum
murat fenerliler ister bence çünkü terim 6-0 ın mimarıdır hahaha
Beşiktaş'ta durmak yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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