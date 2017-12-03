 Beşiktaş, Anadolu Efes'i devirdi – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Beşiktaş, Anadolu Efes'i devirdi

    Beşiktaş, Anadolu Efes'i devirdi

    Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i ligin 9. haftasında mücadelede 64-64 yendi.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes'i 67-64 mağlup etti.
    Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan siyah-beyazlılar; ilk periyodu 21-17, ilk yarıyı ise 33-31 önde tamamladı. 3'üncü periyotta dengeli bir oyun oynanırken, 19-18'lik çeyrek skoruyla Beşiktaş Sompo Japan final periyoduna 52-49 üstün girdi. Son periyotta 2 takım da hücum etmekte zorlandı. Maçın genelinde üstün olan Beşiktaş Sompo Japan parkeden 67-64'lük galibiyetle ayrıldı.

    Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Sompo Japan 7'nci galibiyetine uzanırken, Anadolu Efes 3'üncü mağlubiyetini aldı.
    Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'ten Errick McCollum (21) olurken, Beşiktaş'tan DJ Strawberry 14 sayı üretti.
    Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncularından Atiba Hutchinson ve Fabricio da takip etti.

    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:49
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