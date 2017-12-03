Beşiktaş, Anadolu Efes'i devirdi
Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'i ligin 9. haftasında mücadelede 64-64 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan sahasında Anadolu Efes'i 67-64 mağlup etti.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan siyah-beyazlılar; ilk periyodu 21-17, ilk yarıyı ise 33-31 önde tamamladı. 3'üncü periyotta dengeli bir oyun oynanırken, 19-18'lik çeyrek skoruyla Beşiktaş Sompo Japan final periyoduna 52-49 üstün girdi. Son periyotta 2 takım da hücum etmekte zorlandı. Maçın genelinde üstün olan Beşiktaş Sompo Japan parkeden 67-64'lük galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Sompo Japan 7'nci galibiyetine uzanırken, Anadolu Efes 3'üncü mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'ten Errick McCollum (21) olurken, Beşiktaş'tan DJ Strawberry 14 sayı üretti.
Öte yandan mücadeleyi Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncularından Atiba Hutchinson ve Fabricio da takip etti.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:49
-
Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Toplam 53
Yorum
hüseyin arkadaşlar bizim kadromuz gerçekten iyi başında hoca yok acilen imparatorun gelmesi lazım oynamayan futbolcular bak nasıl oynuyorlar ozaman
-
Hırvatların derbi kabusu
Toplam 4
Yorum
1967 Neden TRABZONSPOR yok?
-
Tudor'dan şaşırtan Linnes yanıtı!
Toplam 28
Yorum
GS TUDOR EFENDİ BURAYA KADAR SENİN İÇİN BİR DAHA BÜYÜK MAÇ YOK.
Beşiktaş, Anadolu Efes'i devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.