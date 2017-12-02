Kartal gol gol gol
Beşiktaş, Vodafone Park’ta 19.30’da konuk edeceği ezeli rakibi Galatasaray’ı yenerek hem üç puanı kapmak, hem de puan farkını üçe düşürmek istiyor
YILDIZLAR DÖNÜYOR
BEŞİKTAŞ'ta sarı kart cezaları biten Tosic ve Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde derbi karşılaşmasında görev alabilecek. Akhisar maçında dördüncü sarı kartlarını gören Tosic ve Medel, cezaları nedeniyle Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamadı. Ayrıca geçen haftaki lig maçı öncesindeki ısınma çalışmaları sırasında sakatlık yaşayan ve ilk 11'den çıkarılan Pepe de derbide oynayabilecek. Beşiktaş'ta sadece cezası süren Caner Erkin forma giyemeyecek. Öte yandan derbi öncesi Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde bu sezon F.Bahçe, Trabzon ve Akhisar karşılaşmalarında sarı kart gören Hollandalı, bugün de aynı durumla karşılaşırsa Kayseri mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
iLK DERBi HEYECANLARI
BEŞİKTAŞ'ta 5 futbolcu, siyahbeyazlı forma ile ilk kez G.Saray'a karşı mücadele edecek. Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan Pepe, Negredo, Medel, Lens ve Orkan şans bulmaları halinde Beşiktaş forması ile G.Saray'a karşı ilk defa ter dökecek. Pepe, her ne kadar siyah-beyazlı forma ile ilk kez sarı-kırmızılıların karşısına çıkacak olsa da aslında Galatasaray'ı yakından tanıyor. Real Madrid'de oynadığı dönemde 4'ü Şampiyonlar Ligi, 1'i de hazırlık maçı olmak üzere Aslan'a karşı toplamda 5 maçta mücadele eden 34 yaşındaki stoper, bu karşılaşmaların hepsinde gülen taraf oldu.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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