Kartal gol gol gol

Beşiktaş, Vodafone Park’ta 19.30’da konuk edeceği ezeli rakibi Galatasaray’ı yenerek hem üç puanı kapmak, hem de puan farkını üçe düşürmek istiyor

AVRUPA Kartal'ı, bugün Süper Lig'de lider G.Saray'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak yılın son derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak, rakibiyle puan farkını düşürmeyi amaçlıyor. Ligde bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, 29 puanlı sarı-kırmızılı ekibi yendiği takdirde 26 puana yükselecek ve şampiyonluk iddiasını sürdürecek. Bu sezon ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 4 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki karşılaşmada gol de atamazken, 13 haftada 6 galibiyet elde etti.



YILDIZLAR DÖNÜYOR

BEŞİKTAŞ'ta sarı kart cezaları biten Tosic ve Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde derbi karşılaşmasında görev alabilecek. Akhisar maçında dördüncü sarı kartlarını gören Tosic ve Medel, cezaları nedeniyle Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamadı. Ayrıca geçen haftaki lig maçı öncesindeki ısınma çalışmaları sırasında sakatlık yaşayan ve ilk 11'den çıkarılan Pepe de derbide oynayabilecek. Beşiktaş'ta sadece cezası süren Caner Erkin forma giyemeyecek. Öte yandan derbi öncesi Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde bu sezon F.Bahçe, Trabzon ve Akhisar karşılaşmalarında sarı kart gören Hollandalı, bugün de aynı durumla karşılaşırsa Kayseri mücadelesinde cezalı duruma düşecek.



iLK DERBi HEYECANLARI

BEŞİKTAŞ'ta 5 futbolcu, siyahbeyazlı forma ile ilk kez G.Saray'a karşı mücadele edecek. Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan Pepe, Negredo, Medel, Lens ve Orkan şans bulmaları halinde Beşiktaş forması ile G.Saray'a karşı ilk defa ter dökecek. Pepe, her ne kadar siyah-beyazlı forma ile ilk kez sarı-kırmızılıların karşısına çıkacak olsa da aslında Galatasaray'ı yakından tanıyor. Real Madrid'de oynadığı dönemde 4'ü Şampiyonlar Ligi, 1'i de hazırlık maçı olmak üzere Aslan'a karşı toplamda 5 maçta mücadele eden 34 yaşındaki stoper, bu karşılaşmaların hepsinde gülen taraf oldu.





