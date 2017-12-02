Bu derbi 1 Milyar TL

Süper Lig’in 14. haftasında sezonun en pahalı iki takımı karşılaşıyor

Yılın son derbisi olma özelliğini taşıyan derbi aynı zamanda ligin en pahalı iki takımının karşılaşması olacak. 533.6 milyon lira değerindeki Beşiktaş ile 498.1 milyon liralık G.Saray'ın mücadelesi toplam 1 milyar 31 milyon 700 bin lirayı bulacak. İki takımdaki futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak siyah-beyazlıların Brezilyalısı Talisca öne çıkıyor. Sambacı 60.7 milyon TL değeriyle sahanın en pahalı ismi olacak. Aslan'da da 51.4 milyon liralık Muslera takımının en değerlisi.