Bir İstanbul masalı!

beklenen gün geldi. Süper Lig'in en favori iki takımı, sezonun 14. haftasında bugün V'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.30'da başlayacak zorlu kapışmayıyönetecek. Beşiktaş'ın kazanıp yarışa ortak olmak istediği mücadelede Galatasaray ise puan farkını açmak için sahaya çıkacak. Ev sahibi ekipte cezalı olan, sarı-kırmızılarda ise sakatlıkları bulananforma giyemeyecek.ile342. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette, geride kalan 341 maçın 120'sini108'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.480 golüne, siyah-beyazlılar 448 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligde yapılan 118 karşılaşmada ise43,33 kez sahadan galip ayrıldı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Galatasaray'ın hocası Igor Tudor, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 2'ye 1 Güneş'in üstünlüğü bulunuyor. Tudor bunların 2'sine Karabük'ü çalıştırdığı dönemlerde çıktı ve tek galibiyeti Karadeniz ekibinde ile aldı.takımın son yıllardaki maçlarına penaltılar damga vuruyor. Ligde yapılan son 29 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı. Rekabetteki son 29 lig maçında hakemleriçin 8,için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi.4 vuruşu da gole çevirdi,2 kez penaltı kaçırdı.Rekabetteki son 26 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 26 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi. Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 132 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 68, Galatasaray'dan ise 64 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.DERBİ tarihinde ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı.İki takım arasındaki rekabette, Beşiktaş'ın efsane kaptanı Baba Hakkı, 61 maçta 29 golle en golcü futbolcu. Yine Beşiktaşlı Şeref Görkey 63 maçta 26 golle ikinci sırada. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle üçüncü.Geride kalan 341 randevuda, bir karşılaşmada en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanevi futbolcularından Gündüz Kılıç oldu. Kılıç, 30 Haziran 1940'ta oynanan maçta 5 gol birden kaydetti.Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki maçlarda en farklı skor, yine 30 Haziran 1940 tarihindeki maçta Galatasaray'ın 9-2'lik galibiyetiydi. Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı zaferlerini 18 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti.Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi maç, tarihe geçti. Aslan'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 93 yıllık tarihinde bir ilk olarak yerini aldı.DERBİDE en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı 63 kezle Şeref Görkey geliyor. 61 Galatasaray maçına çıkan Hakkı Yeten 2. sırada bulunuyor.Rekabett e en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı. Tam 5 derbi mücadelesi 4-4 sona erdi.Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 tarihleri arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste tam 17 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 maçta rakibini yenemedi.2013-2014'teki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi