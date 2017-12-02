Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı
İLK YARI SESSİZ
Fırat Aydınus'un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı dengeli geçti. İlk 45'te iki tarafta pozisyon bulamadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARI GOLLER GELDİ
Ev sahibi Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Muslera'nın büyük hatasını afftmeyen Cenk Tosun, 46'da gol perdesini açtı. Golün ardından daha baskılı oynamaya başlayan Siyah Beyazlılar, 70. dakikada Tosic ile 2-0 yaptı. Oyuna son bölümde dahil olan Negerdo 90+1'de attığı golle maçın skorunu tayin etti: 3-0
TARİHİ FARK KAÇTI
Beşiktaş, mücadelenin ikinci yarısındaki futboluyla büyük beğeni topladı. 45 dakikaya 3 gol sığdıran Siyah Beyazlılar, Quaresma, Oğuzhan, Babel ve Gökhan Gönül ile birçok net fırsattan da yararlanamadı. Kartal, ezeli rakibi karşısında tarihi bir farkı kaçırdı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:35
-
''Fark 9 olacak''
Toplam 3
Yorum
pax dakika 83 2---0 4 olabilir
-
DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Çarpışma mı resmen kafa attı Gomis. Buna kırmızı vermeyen hakem düdüğü assın. Gomise bakın bakayım topa bakıyormu hiç. Mahkemelik bile olur.
-
Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
Toplam 5
Yorum
Aslan 1:DEVRE FIRAT ELIYLE GOL ATMADIGI KALDI TÜM AVATAJLARI VE FAULLERI BJK LEHINE VERDI FEGHOULIYE GÖSTERDIGI SARI KARTI 2 KEZ BJK'YE VERMEDI !
Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.