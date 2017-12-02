Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray 6 puan farkla geldiği Vodafone Park'tan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.



İLK YARI SESSİZ

Fırat Aydınus'un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı dengeli geçti. İlk 45'te iki tarafta pozisyon bulamadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.



İKİNCİ YARI GOLLER GELDİ

Ev sahibi Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Muslera'nın büyük hatasını afftmeyen Cenk Tosun, 46'da gol perdesini açtı. Golün ardından daha baskılı oynamaya başlayan Siyah Beyazlılar, 70. dakikada Tosic ile 2-0 yaptı. Oyuna son bölümde dahil olan Negerdo 90+1'de attığı golle maçın skorunu tayin etti: 3-0



TARİHİ FARK KAÇTI

Beşiktaş, mücadelenin ikinci yarısındaki futboluyla büyük beğeni topladı. 45 dakikaya 3 gol sığdıran Siyah Beyazlılar, Quaresma, Oğuzhan, Babel ve Gökhan Gönül ile birçok net fırsattan da yararlanamadı. Kartal, ezeli rakibi karşısında tarihi bir farkı kaçırdı.