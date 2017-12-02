 Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı

    Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı
    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray 6 puan farkla geldiği Vodafone Park'tan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

    İLK YARI SESSİZ
    Fırat Aydınus'un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı dengeli geçti. İlk 45'te iki tarafta pozisyon bulamadı ve ilk devre 0-0 sona erdi.

    İKİNCİ YARI GOLLER GELDİ
    Ev sahibi Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Muslera'nın büyük hatasını afftmeyen Cenk Tosun, 46'da gol perdesini açtı. Golün ardından daha baskılı oynamaya başlayan Siyah Beyazlılar, 70. dakikada Tosic ile 2-0 yaptı. Oyuna son bölümde dahil olan Negerdo 90+1'de attığı golle maçın skorunu tayin etti: 3-0

    TARİHİ FARK KAÇTI
    Beşiktaş, mücadelenin ikinci yarısındaki futboluyla büyük beğeni topladı. 45 dakikaya 3 gol sığdıran Siyah Beyazlılar, Quaresma, Oğuzhan, Babel ve Gökhan Gönül ile birçok net fırsattan da yararlanamadı. Kartal, ezeli rakibi karşısında tarihi bir farkı kaçırdı.
    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:35
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş tarihi farkı kaçırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN