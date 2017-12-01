Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL
Kara Kartal’ın 1 Ocak’ta renklerine katacağı Hırvat stoper’in 3.5 yıllık toplam maliyeti 10.1 milyon euro olacak.
Hırvat yıldız, 3.5 sene boyunca ayrıca Beşiktaş'tan maç başına da 5 bin euro para kazanacak. Beşiktaş ile oyuncunun menajeri arasında yapılan bu sözleşme gereği toplam 7.9 milyon euro garanti paranın (37 milyon TL) dışında, her sezon ortalama 40 maç oynaması durumunda 700 bin euro (yaklaşık 3 milyon TL) daha kazanacak. Vida'nın bu kazancına, imza parası olarak talep ettiği 1.5 milyon euro (7 milyon TL) da eklendiğinde; Hırvat stoperin Beşiktaş'a 3.5 senelik toplam maliyeti yaklaşık 47 milyon TL olacak.
Gazeteniz FOTOMAÇ; Beşiktaşlı yönetici Umut Güner ile Vida'nın menajeri Cjvetkovic arasındaki yazışmayı ele geçirdi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:01
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Yazıcı için Londra’ya çıkarma
Toplam 2
Yorum
baksoy Madem talibi var takımda da onun yerini dolduracak alternatifleri de var ? Gitmesi daha hayırlı olur ?
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Trabzonspor kazanmaya alıştı
Toplam 2
Yorum
baksoy Keşke Rıza hoca ile sezon başlamadan anlaşsaydık , Ersun YANAL kendinden sonraki takımı izliyor mudur ?
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Ekici'den kötü haber
Toplam 12
Yorum
sami birileri bunu fenere iyi kakaladi, satabilirseniz satin artik bu asamadan sonra faydasi olmaz, bir ara Hurmaci diye biri vardi o da oyleydi
Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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