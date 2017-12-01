 Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL

    Vida’nın maliyeti 47 Milyon TL

    Kara Kartal’ın 1 Ocak’ta renklerine katacağı Hırvat stoper’in 3.5 yıllık toplam maliyeti 10.1 milyon euro olacak.

    Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağlamak için her konuda anlaşmaya vardığı ile yapılan sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 31 Aralık itibarı ile kulübü Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona erecek olan Hırvat stoperin Beşiktaş ile 3.5 senelik anlaşma yaptığı öğrenildi. 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ocak ayından itibaren Mayıs sonuna kadar yarım sezon için 1 milyon 100 bin euro alacak. Vida, önümüzdeki sezon için 2.2 milyon euro, daha sonraki iki sezon için de 2.3'er milyon euro garanti para alacak.

    Hırvat yıldız, 3.5 sene boyunca ayrıca Beşiktaş'tan maç başına da 5 bin euro para kazanacak. Beşiktaş ile oyuncunun menajeri arasında yapılan bu sözleşme gereği toplam 7.9 milyon euro garanti paranın (37 milyon TL) dışında, her sezon ortalama 40 maç oynaması durumunda 700 bin euro (yaklaşık 3 milyon TL) daha kazanacak. Vida'nın bu kazancına, imza parası olarak talep ettiği 1.5 milyon euro (7 milyon TL) da eklendiğinde; Hırvat stoperin Beşiktaş'a 3.5 senelik toplam maliyeti yaklaşık 47 milyon TL olacak.



    Gazeteniz FOTOMAÇ; Beşiktaşlı yönetici Umut Güner ile Vida'nın menajeri Cjvetkovic arasındaki yazışmayı ele geçirdi.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:01
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