 UEFA’dan Vodafone Park’a Kupa ziyareti – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    UEFA’dan Vodafone Park’a Kupa ziyareti

    UEFA’dan Vodafone Park’a Kupa ziyareti
    TFF'nin ev sahipliğinde yapılacak 2019 UEFA Süper Kupa için UEFA heyeti, Vodafone Park'a ilk resmi ziyaretini düzenledi. İncelemeler boyunca stadyum altyapısı ve teknik alanları değerlendirilirken, Süper Kupa için gelecek taraftarların Türkiye ve Vodafone Park'a ulaşımları sürecinde alınacak tedbirler de konuşuldu. Karşılaşma 14 Ağustos 2019 tarihinde, 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:58
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