''Türk insanı futbola aşık''
Beşiktaş’ın İspanyol oyuncusu Alvaro Negredo, “Çok farklı statlarda oynuyoruz tabii ama Vodafone Park’ta da ambiyans gerçekten heyecanlandırıcı” dedi.
"Matador esprili lakap oldu"
İspanyol oyuncu, siyah-beyazlılara transfer olmasıyla matador kıyafetiyle fotoğraflarının çekilmeye başlandığını aktararak, lakabın esprili olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Gelir gelmez Matador kıyafetiyle fotoğraflarım çekilmeye başlandı. Esprili bir lakap oldu, öyle de kaldı. Hoşuma gidiyor."
"Vodafone Park heyecan verici"
Negredo, siyah-beyazlı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları aktardı: "Beşiktaş taraftarına bizi iyi günde de, kötü günde de destekledikleri için teşekkür ediyorum. Desteklerini karşılıksız çıkarmamak ve onları mutlu edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Çok farklı statlarda oynuyoruz tabii ki. Vodafone Park'ta da ambiyans gerçekten heyecanlandırıcı. O an takımınız için çalışmanız lazım, işinizi ortaya koymanız lazım. Bir taraftan da bir sürü ses ve gürültü, harika taraftarımız bizleri heyecanlandırıyor."
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:04
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Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
Toplam 1
Yorum
recep hocamiz nihayet ideal kadrosunu sahaya sürebilecek "NO FORVETTO". Orta sahayi gececek adam kalmadigi icin nihayet agiz tadi ile savunma yapa
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"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 3
Yorum
bugün gülenler feda zamanı da gülmüstü dikkat edin yarın bir fikret orman kaç para bizim kulübede lazım diye ağlamasın
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Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 5
Yorum
By F Geçen senede aynısını Fenerbahçe için söylüyordunuz
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