 Talisca'nın bonservisi alınıyor mu? Flaş açıklama... – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Talisca'nın bonservisi alınıyor mu? Flaş açıklama...

    Talisca'nın bonservisi alınıyor mu? Flaş açıklama...

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Talisca'yla ilgili olarak yaptığı açıklamada yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediklerini söyledi.

    Orman, "Talisca'nın takımda kalmasını istiyoruz ama 1 yıllık sözleşmesi kalan bir futbolcu için öyle yüksek bonservisler de ödeyemeyiz. Bütçemiz belli. Büyük paralar vermeyiz. Kısa bir süre içerisinde çözüm buluruz." ifadelerini kullandı.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:03
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