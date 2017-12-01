Talisca'nın bonservisi alınıyor mu? Flaş açıklama...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Talisca'yla ilgili olarak yaptığı açıklamada yıldız oyuncuyu takımda tutmak istediklerini söyledi.
Orman, "Talisca'nın takımda kalmasını istiyoruz ama 1 yıllık sözleşmesi kalan bir futbolcu için öyle yüksek bonservisler de ödeyemeyiz. Bütçemiz belli. Büyük paralar vermeyiz. Kısa bir süre içerisinde çözüm buluruz." ifadelerini kullandı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:03
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR YETERKİ FENER SALDIRSIN HÜCUM ETSİN DEFANS OYUNCUSU BİLE GOLATAR FENER ZATEN KÖTÜYDÜ DEYİP HAKEM KIYIMLARINI SÜMEN ALTI EDENLERE DERS OLUR
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Ekici'den kötü haber
Toplam 23
Yorum
FENER FIIIIIIISSSSSS
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Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 8
Yorum
Doctor Bence boş transfer olur yerine daha iyisi alınabilir
Talisca'nın bonservisi alınıyor mu? Flaş açıklama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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