Talisca'nın bonservisi alınıyor mu? Flaş açıklama...

Orman, "Talisca'nın takımda kalmasını istiyoruz ama 1 yıllık sözleşmesi kalan bir futbolcu için öyle yüksek bonservisler de ödeyemeyiz. Bütçemiz belli. Büyük paralar vermeyiz. Kısa bir süre içerisinde çözüm buluruz." ifadelerini kullandı.