Süper Lig’in ‘En değerli’ derbisi
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin değeri 220 milyon 600 bin Euro.
En değerliler Muslera ve Talisca
İki takımın kadrosunun en değerli futbolcularına bakıldığı zaman ise Galatasaray'da en kıymetli isim 11 milyon Euro ile Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera. Beşiktaş'ta ise orta sahanın yıldızı Talisca, 13 milyon Euro ile takımın en pahalı futbolcusu olarak bulunuyor. Siyah-beyazlılar da ayrıca Oğuzhan Özyakup 12 milyon Euro, Cenk Tosun 10 milyon 500 bin Euro ile Talisca'yı takip ediyor. Sarı-kırmızılılarda Muslera'nın ardından en değerliler; Younes Belhanda 9 milyon Euro, Fernando, Fernando ve Maicon da 8 milyon Euro.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:33
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Yazıcı için Londra’ya çıkarma
Toplam 2
Yorum
baksoy Madem talibi var takımda da onun yerini dolduracak alternatifleri de var ? Gitmesi daha hayırlı olur ?
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Trabzonspor kazanmaya alıştı
Toplam 2
Yorum
baksoy Keşke Rıza hoca ile sezon başlamadan anlaşsaydık , Ersun YANAL kendinden sonraki takımı izliyor mudur ?
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Ekici'den kötü haber
Toplam 12
Yorum
sami birileri bunu fenere iyi kakaladi, satabilirseniz satin artik bu asamadan sonra faydasi olmaz, bir ara Hurmaci diye biri vardi o da oyleydi
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