 Süper Lig'de derbi heyecanı – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig'de derbi heyecanı

    Süper Lig'de derbi heyecanı

    Süper Lig'in 14. haftasında ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek.

    Vodafone Park'ta oynanacak 2017 yılının son derbisi saat 19.30'da başlayacak.

    Derbi maçı yönetecek Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy.

    Galatasaray, 14. hafta maçları öncesinde 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, 23 puana sahip ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'de derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN