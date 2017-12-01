Süper Lig'de derbi heyecanı

Vodafone Park'ta oynanacak 2017 yılının son derbisi saat 19.30'da başlayacak.

Derbi maçı yönetecek Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy.

Galatasaray, 14. hafta maçları öncesinde 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, 23 puana sahip Beşiktaş ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.



