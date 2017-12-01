Süper Lig'de derbi heyecanı
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta oynanacak 2017 yılının son derbisi saat 19.30'da başlayacak.
Derbi maçı yönetecek Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy.
Galatasaray, 14. hafta maçları öncesinde 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, 23 puana sahip Beşiktaş ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:03
-
Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
-
''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
-
Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
Süper Lig'de derbi heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.