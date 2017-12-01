 Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak

    Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak

    Sözleşmesinde 4 milyon 89 bin euro'luk satın alma bedeli bulunan için Beşiktaş'ın avuçlarını ovuşturmasına neden olan günler yaşanıyor.

    Geçen sezon Premier Lig'den düştüğü için 11.4 milyon euro'ya aldığı Lens'i Beşiktaş'a 1.5 milyon euro'ya kiralayan İngiliz ekibi, şimdi de bir alt kümeye düşmemek için çırpınıyor. 19 maçta sadece 10 puan toplayan ve 24 takımlı İngiltere Championship'te 22'inci sırada yer alan Sunderland'ın bir küme daha düşmesi durumunda, Lens'in çok daha uygun bir rakam karşılığında bonservisinin alınması gündeme gelecek.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:02
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