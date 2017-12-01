PFDK’dan Beşiktaş’a para cezası geldi

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları sebebiyle para cezası verdi. Açıklama şöyle: "Beşiktaş'ın deplasmanda oynadığı Yeni Malatyaspor maçında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75 bin TL, aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 45 bin TL para cezası verilmesine karar verilmiştir."