Orman'dan Cenk yorumu: Gidiyor mu?

Orman'ın Aspor'a yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

*Fırat Aydınus'a derbide hakem şans diliyorum.

*Galatasaray karşısında galibiyet bekliyorum.



*Cenk'i gönderme niyetimiz yok, özellikle devre arasında.



*Şampiyonlar Ligi kupasını getireceğiz gibi popüler abartmalar yapmamalıyız.



*Cenk'in transfer edilmek istenmesi hoşuma gidiyor.



*Şenol Güneş'le bizim aramızda kuvvetler ayrılığı var.



*En sevmediğim maçlar Beşiktaş maçları. Çok stres oluyorum ben maçlarda. Orada sorumluluk sahibi olduğumuz için normal seyredemiyoruz.



*Talisca'nın takımda kalmasını istiyoruz ama 1 yıllık sözleşmesi kalan bir futbolcu için öyle yüksek bonservisler de ödeyemeyiz. Bütçemiz belli. Büyük paralar vermeyiz. Kısa bir süre içerisinde çözüm buluruz.



*Lens ile ilgili kafamda soru işareti yok.



*Çok güzel maçlar oynuyoruz. Bazen oyunculara kazdığım da oluyor.



*Eninde sonunda 2022'de bırakacağım görevi.



* Avrupa'dan bir kupa almak istiyorum. İnşallah Allah bize nasip eder.



*Beşiktaş taraftarı başkanını üzecek bir şey yapmaz.