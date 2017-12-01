Orman'dan Cenk yorumu: Gidiyor mu?
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Aspor'un sorularını yanıtlayan Orman, Cenk Tosun'la ilgili olarak yaptığı açıklamada, milli oyuncuyu takımda tutmak istediklerini belirtti ve "Cenk'i gönderme niyetimiz yok, özellikle devre arasında" dedi.
Orman'ın Aspor'a yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:
*Fırat Aydınus'a derbide hakem şans diliyorum.
*Galatasaray karşısında galibiyet bekliyorum.
*Cenk'i gönderme niyetimiz yok, özellikle devre arasında.
*Şampiyonlar Ligi kupasını getireceğiz gibi popüler abartmalar yapmamalıyız.
*Cenk'in transfer edilmek istenmesi hoşuma gidiyor.
*Şenol Güneş'le bizim aramızda kuvvetler ayrılığı var.
*En sevmediğim maçlar Beşiktaş maçları. Çok stres oluyorum ben maçlarda. Orada sorumluluk sahibi olduğumuz için normal seyredemiyoruz.
*Talisca'nın takımda kalmasını istiyoruz ama 1 yıllık sözleşmesi kalan bir futbolcu için öyle yüksek bonservisler de ödeyemeyiz. Bütçemiz belli. Büyük paralar vermeyiz. Kısa bir süre içerisinde çözüm buluruz.
*Lens ile ilgili kafamda soru işareti yok.
*Çok güzel maçlar oynuyoruz. Bazen oyunculara kazdığım da oluyor.
*Eninde sonunda 2022'de bırakacağım görevi.
* Avrupa'dan bir kupa almak istiyorum. İnşallah Allah bize nasip eder.
*Beşiktaş taraftarı başkanını üzecek bir şey yapmaz.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:59
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR YETERKİ FENER SALDIRSIN HÜCUM ETSİN DEFANS OYUNCUSU BİLE GOLATAR FENER ZATEN KÖTÜYDÜ DEYİP HAKEM KIYIMLARINI SÜMEN ALTI EDENLERE DERS OLUR
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Ekici'den kötü haber
Toplam 23
Yorum
FENER FIIIIIIISSSSSS
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Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 8
Yorum
Doctor Bence boş transfer olur yerine daha iyisi alınabilir
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