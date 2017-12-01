''Gelin de atmosfer görün!''
Adriano, Vodafone Park'ta ilk derbilerine çıkacak olan Galatasaraylı iki oyuncu Maicon ve Fernando'ya şakayla karışık "Bizim stattaki atmosfer başka hiçbir yerde yok. Avrupa zaten bize hayran, siz de bunu tecrübe edeceksiniz. Derbi nasıl olur göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Siyah-beyazlı oyuncuların idmanlardaki neşesi önceki gün Adidas'ın lansman gecesine de yansıdı. Zorlu maç öncesinde bu gecede bir aray gelen Beşiktaşlı ve Galatasaraylı oyuncular dostluk mesajı verirken, özellikle Brezilyalı oyuncuların neşesi oldukça yerindeydi. Sarı kırmızılı oyuncular Fernando ve Maicon ile uzun sohbet eden siyah beyazlı takımın yıldızı Adriano, derbiyi kazanacaklarını söyleyip vatandaşlarına şakayla karışık gözdağı verdi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:36
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Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
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''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
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Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
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