 ''Gelin de atmosfer görün!'' – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    ''Gelin de atmosfer görün!''

    ''Gelin de atmosfer görün!''

    , Vodafone Park'ta ilk derbilerine çıkacak olan Galatasaraylı iki oyuncu ve 'ya şakayla karışık "Bizim stattaki atmosfer başka hiçbir yerde yok. Avrupa zaten bize hayran, siz de bunu tecrübe edeceksiniz. Derbi nasıl olur göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak büyük derbi için çok kısa bir zaman kalırken, heyecan da artmaya başladı. Son iki haftada 4 puan kayıp yaşayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.

    Siyah-beyazlı oyuncuların idmanlardaki neşesi önceki gün Adidas'ın lansman gecesine de yansıdı. Zorlu maç öncesinde bu gecede bir aray gelen Beşiktaşlı ve Galatasaraylı oyuncular dostluk mesajı verirken, özellikle Brezilyalı oyuncuların neşesi oldukça yerindeydi. Sarı kırmızılı oyuncular ve ile uzun sohbet eden siyah beyazlı takımın yıldızı , derbiyi kazanacaklarını söyleyip vatandaşlarına şakayla karışık gözdağı verdi.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:36
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