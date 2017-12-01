 Filede derbi günü – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Filede derbi günü

    Filede derbi günü

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

    BJK Akatlar Salonu'nda yapılacak maç saat 14.00'te başlayacak.

    Ligde siyah-beyazlılar 10. haftaya yedinci sırada girerken, sarı-kırmızılılar ise 4. sırada yer alıyor.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:23
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