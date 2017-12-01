Filede derbi günü
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
BJK Akatlar Salonu'nda yapılacak maç saat 14.00'te başlayacak.
Ligde siyah-beyazlılar 10. haftaya yedinci sırada girerken, sarı-kırmızılılar ise 4. sırada yer alıyor.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:23
-
Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
-
''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
-
Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
Filede derbi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.