Derbi saatinde hava nasıl olacak?
Beşiktaş - Galatasaray arasında yarın oynanacak derbi karşılaşmasında hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, maç günü Vodafone Park'ta sıcaklığının ortalama 17 derece olması bekleniyor. Müsabaka saatinde nem oranı ise yüzde 50 olacağı belirtildi.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:08
-
Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
Toplam 1
Yorum
recep hocamiz nihayet ideal kadrosunu sahaya sürebilecek "NO FORVETTO". Orta sahayi gececek adam kalmadigi icin nihayet agiz tadi ile savunma yapa
-
"Dünya takımı olma yolunda ilerliyoruz"
Toplam 3
Yorum
bugün gülenler feda zamanı da gülmüstü dikkat edin yarın bir fikret orman kaç para bizim kulübede lazım diye ağlamasın
-
Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 5
Yorum
By F Geçen senede aynısını Fenerbahçe için söylüyordunuz
Derbi saatinde hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.