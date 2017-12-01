Derbi saatinde hava nasıl olacak?

Beşiktaş - Galatasaray arasında yarın oynanacak derbi karşılaşmasında hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Ezeli rekabet ve ebedi dostlukta 342. randevu yarın saat 19.30'da oynanacak. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren bu müsabakada havanın bulutlu olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, maç günü Vodafone Park'ta sıcaklığının ortalama 17 derece olması bekleniyor. Müsabaka saatinde nem oranı ise yüzde 50 olacağı belirtildi.