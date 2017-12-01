 Boyko'nun yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    Boyko'nun yeni adresi belli oldu

    Boyko'nun yeni adresi belli oldu

    'ta forma savaşına bile giremeyen , Shakhtar Donetsk ile anlaştı.

    Ukrayna ekibi ile her konuda anlaşmayan varan 29 yaşındaki kaleci, kulüplerin uzlaşmasını bekliyor.

    az bir miktar da olsa satıştan bonservis kazanmayı bekliyor. En kötü ihtimalle maaş yükünden kurtulmak isteyan Kara Kartal, Ukraynalı kaleciyi kiralayacak.

    Şenol Güneş de tecrübeli file bekçisini kesinlikle rotasyonda düşünmüyor.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:45
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