Boyko'nun yeni adresi belli oldu

Ukrayna ekibi ile her konuda anlaşmayan varan 29 yaşındaki kaleci, kulüplerin uzlaşmasını bekliyor.

Beşiktaş az bir miktar da olsa satıştan bonservis kazanmayı bekliyor. En kötü ihtimalle maaş yükünden kurtulmak isteyan Kara Kartal, Ukraynalı kaleciyi kiralayacak.

Şenol Güneş de tecrübeli file bekçisini kesinlikle rotasyonda düşünmüyor.