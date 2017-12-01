Boyko'nun yeni adresi belli oldu
Beşiktaş'ta forma savaşına bile giremeyen Denys Boyko, Shakhtar Donetsk ile anlaştı.
Ukrayna ekibi ile her konuda anlaşmayan varan 29 yaşındaki kaleci, kulüplerin uzlaşmasını bekliyor.
Beşiktaş az bir miktar da olsa satıştan bonservis kazanmayı bekliyor. En kötü ihtimalle maaş yükünden kurtulmak isteyan Kara Kartal, Ukraynalı kaleciyi kiralayacak.
Şenol Güneş de tecrübeli file bekçisini kesinlikle rotasyonda düşünmüyor.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:45
-
Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
-
''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
-
Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
Boyko'nun yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.