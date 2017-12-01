Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk peşinde!

Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak yılın son derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Bu sezon istikrarsız bir görüntü sergileyen Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 4 puan yitirdi. Siyah-beyazlı ekip, bu iki karşılaşmada gol de atamazken, 13 haftada 6 galibiyet alabildi. Bu süreçte 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, elde ettiği 23 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde, averajla dördüncü sırada bulunuyor.



PUAN FARKINI DÜŞÜRME MAÇI

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak, rakibiyle puan farkını düşürmeyi amaçlıyor.

Ligde bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, 29 puanlı sarı-kırmızılı ekibi yendiği takdirde 26 puana yükselecek ve şampiyonluk iddiasını sürdürecek.



İÇ SAHA PERFORMANSI

Beşiktaş, derbi mücadelesi öncesi iç sahadaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 33 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 lig maçında 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.



VODAFONE PARK'TA İLK PEŞİNDE

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada başarılı performans göstermesine rağmen şu ana dek Vodafone Park'ta taraftarlarına derbi galibiyeti izlettiremedi.

Bu stadın hizmete girmesinin ardından 3 derbi mücadelesine çıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lig derbilerinde Galatasaray ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.



DOLMABAHÇE'DE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, derbide 3 puana ulaşırsa, lig maçlarında Vodafone Park'taki 74 günlük galibiyet hasretini de sonlandıracak.

Evindeki son 3 maçta beraberlik alan Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son galibiyetini 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) maçlarından beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu 3 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi.



TOSİC VE MEDEL'İN CEZASI BİTTİ

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları biten Dusko Tosic ve Gary Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde derbi karşılaşmasında görev alabilecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında dördüncü sarı kartlarını gören Tosic ve Medel, cezaları nedeniyle 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev alamadı.



PEPE DE HAZIR

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında savunmanın göbeğindeki eksik oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta stoper Pepe de hazır duruma geldi.

Geçen haftaki lig maçı öncesindeki ısınma çalışmaları sırasında sakatlık yaşayan ve ilk 11'den çıkarılan Pepe de derbide oynayabilecek.

Cezası süren Caner Erkin'den yoksun Beşiktaş'ın derbide sahaya, Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Talisca (Oğuzhan Özyakup), Babel ve Cenk Tosun muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.



BABEL SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi öncesi Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde bu sezon Fenerbahçe, Trabzonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarında sarı kart gören Hollandalı futbolcu, yarın da aynı durumla karşılaşırsa 15. haftadaki Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.