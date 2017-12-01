5 ismin ilk derbi heyecanı

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı forma ile ilk kez Cimbom'a karşı mücadele edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek için bu maçı mutlak kazanması gereken Kartal'da ilk kez derbi heyecanı yaşayacak 5 isim bulunuyor. Siyah-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı futbolculardan Pepe, Negredo, Medel, Lens ve Orkan şans bulmaları halinde Beşiktaş forması ile Galatasaray'a karşı ilk defa ter dökecek.



Pepe, Galatasaray'ı iyi tanıyor

Beşiktaş'ın yeni sezonda defans hattını güçlendirme adına transfer ettiği yıldız futbolcu Pepe, her ne kadar siyah-beyazlı forma ile ilk kez sarı-kırmızılıların karşısına çıkacak olsa da aslında Galatasaray'ı yakından tanıyor. Real Madrid'de oynadığı dönemde 4'ü Şampiyonlar Ligi, 1'i de hazırlık maçı olmak üzere Aslan'a karşı toplamda 5 maçta mücadele eden 34 yaşındaki stoper, bu karşılaşmaların hepsinde gülen taraf oldu.

Pepe'nin yanı sıra Jeremain Lens ve Orkan Çınar da farklı ekiplerde Galatasaray karşısında ter döken diğer isimler. Lens, geçen sene Fenerbahçe forması giydiği dönemde 1, Orkan ise Gaziantepspor ile 5 defa sarı-kırmızılı takıma karşı oynadı.