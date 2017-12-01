5 ismin ilk derbi heyecanı
Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 5 futbolcu, siyah-beyazlı forma ile ilk kez Cimbom'a karşı mücadele edecek.
Pepe, Galatasaray'ı iyi tanıyor
Beşiktaş'ın yeni sezonda defans hattını güçlendirme adına transfer ettiği yıldız futbolcu Pepe, her ne kadar siyah-beyazlı forma ile ilk kez sarı-kırmızılıların karşısına çıkacak olsa da aslında Galatasaray'ı yakından tanıyor. Real Madrid'de oynadığı dönemde 4'ü Şampiyonlar Ligi, 1'i de hazırlık maçı olmak üzere Aslan'a karşı toplamda 5 maçta mücadele eden 34 yaşındaki stoper, bu karşılaşmaların hepsinde gülen taraf oldu.
Pepe'nin yanı sıra Jeremain Lens ve Orkan Çınar da farklı ekiplerde Galatasaray karşısında ter döken diğer isimler. Lens, geçen sene Fenerbahçe forması giydiği dönemde 1, Orkan ise Gaziantepspor ile 5 defa sarı-kırmızılı takıma karşı oynadı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:32
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Bongonda yedekliğe isyan etti
Toplam 4
Yorum
bongonda oyuna sadece girdi,sonra maçı bitirdi, küstüm dedi :) demekki eksiği var, gelen giden oynatmıyor
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Fofana hamlesi
Toplam 1
Yorum
selim Gidip canli 2-3 macini izlemeye ne gerek var adamlar malini satmak icin iyi yaptigi hareketlerin kesintilerini hazirliyor oyurdugunuz yerd
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Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
Toplam 2
Yorum
başkan ben
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