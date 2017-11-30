 Veli Kavlak'ın dönüş tarihi belli oldu – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    'ın dönüş tarihi belli oldu

    <a href="/index/veli-kavlak?id=fb7a9dce-4412-48b1-bcc2-c93468cfc604" class="" rel="tag">Veli Kavlak</a>'ın dönüş tarihi belli oldu

    Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımından ayrı kalan , geçtiğimiz yaz 6. kez operasyon geçirmişti. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

    Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımından ayrı konumda bulunan , geçtiğimiz yaz 6. kez operasyon geçirmişti.

    Son durumuyla ilgili olarak Avusturya basınına konuşan 29 yaşındaki ön libero, "14 Ocak'ta sahalara geri döneceğim. Geri dönüşüm hiç bu kadar yakın olmamıştı. 2,5 yıldır tam anlamıyla takımdan uzaktayım. Geri döndüğümde başka bir yere gitmeyi düşünebilirim" dedi.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:18
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