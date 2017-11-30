Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımından ayrı konumda bulunan Veli Kavlak, geçtiğimiz yaz 6. kez operasyon geçirmişti.



Son durumuyla ilgili olarak Avusturya basınına konuşan 29 yaşındaki ön libero, "14 Ocak'ta sahalara geri döneceğim. Geri dönüşüm hiç bu kadar yakın olmamıştı. 2,5 yıldır tam anlamıyla takımdan uzaktayım. Geri döndüğümde başka bir yere gitmeyi düşünebilirim" dedi.