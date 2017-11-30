Veli Kavlak'ın dönüş tarihi belli oldu
Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımından ayrı kalan Veli Kavlak, geçtiğimiz yaz 6. kez operasyon geçirmişti. Tecrübeli futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.
Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir takımından ayrı konumda bulunan Veli Kavlak, geçtiğimiz yaz 6. kez operasyon geçirmişti.
Son durumuyla ilgili olarak Avusturya basınına konuşan 29 yaşındaki ön libero, "14 Ocak'ta sahalara geri döneceğim. Geri dönüşüm hiç bu kadar yakın olmamıştı. 2,5 yıldır tam anlamıyla takımdan uzaktayım. Geri döndüğümde başka bir yere gitmeyi düşünebilirim" dedi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:18
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 6
Yorum
BJK ÇELİŞKİLİ LAFLAR.BJK NİN ARTILARINI SAYMIİŞ,GS NİN EKSİLERİNİ SAYMIŞ.SONUÇ: BERABERE. KOMİK OLMUŞ.
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Orkan'ın talipleri artıyor
Toplam 4
Yorum
dikkat edin!! Bu çocukta Hagi nin oyun zekası ve yeteneği var bir sezon oynarsa ve avrupa maçı tecrübesini kazanırsa 24 yaşında inanılmaz para kazandırır
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 12
Yorum
KARTAL İYİKİ DE BİZ ALMAMIŞIZ BU MÜZMİN SAKATI.
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